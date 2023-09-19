В Крыму на 11% снизилась аварийность на дорогах

За январь-август текущего года в Крыму зафиксировано 889 ДТП с пострадавшими, в 143 авариях погибли люди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Крым за январь-август текущего года зафиксировано 889 ДТП с пострадавшими, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 143 авариях погибли люди. Об этом сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы УГИБДД МВД по Республике Крым Константин Кондря в эфире телеканала «Крым 24».

– У нас на сегодняшний день действует указ президента, который регламентирует снижение смертности в ДТП, поэтапное, пока до 2024 года и далее будет продлено до 2030 года. Что касается Республики Крым, то цели и задачи президента мы совместными усилиями выполняем, – сказал Кондря.

Напомним, вечером 17 сентября на Восточном объезде Симферополя произошла авария со смертельным исходом. Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

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