Развожаев объяснил задымление в Севастополе применением аэрозольной маскировки

Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно Фото: Анастасия ЖУКОВА

Задымление в районе акватории Севастопольской бухты и в центре города связано с применением аэрозольной маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– По информации от Черноморского флота - используются табельные средства аэрозольной маскировки, идет тренировка постов дымопуска, – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор заверил, что несмотря на неприятный запах, это абсолютно безопасно.

– В городе все спокойно, – подчеркнул Развожаев.

О применении дымовой маскировки флотом губернатор сообщал и 17 сентября. Позднее он сообщил о падении обломков сбитого беспилотного летательного аппарата на территорию одной из ферм на Северной стороне.

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