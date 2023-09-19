«Гранд Сервис Экспресс» назначил дополнительный поезд из Симферополя в Адлер

Поезд будет курсировать в дополнение к уже назначенному поезду №315/316. Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Ж/д перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) назначил дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь – Адлер на осенний период.

– Поезд №573/574 будет курсировать в дополнение к уже назначенному поезду №315/316. Таким образом, осенью поезда по этому маршруту будут ходить практически ежедневно, – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

В ГСЭ уточнили, что расписание поезда будет отличаться в разные даты. В первый рейс поезд отправится из столицы Крыма 3 октября, из Адлера – 4 октября. Состав сформирован из купейных и плацкартных вагонов.

Ранее «Гранд Сервис Экспресс» объявил об увеличении глубины продажи билетов на поезд №7/8 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург – Севастополь с 45 до 90 суток. Таким образом, билеты на все поезда «Таврия» теперь вновь можно покупать за 90 суток.

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