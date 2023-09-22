Под Бахчисараем горит трава после падения обломков сбитой ракеты

За городом силами ПВО сбита ракета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Бахчисарае за городом загорелась трава после падения обломков сбитой ракеты.

– В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. Информация о пострадавших уточняется.

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