В Севастополе объявлен отбой ракетной опасности

Губернатор Севастополя сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности.

Ранее губернатор сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Позднее он предупредил о еще одной возможной атаке на Севастополь и попросил жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

– Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий, – написал губернатор.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50