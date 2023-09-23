В Крыму и Севастополе электрички переходят на зимнее расписание с 2 октября 2023

С 2 октября электрички переходят на зимнее расписание. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские электрички в самом начале октября меняют график движения.

- Вводим новый зимний график курсирования пригородных поездов со 2 октября 2023 года, - сообщили в пресс-службе ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания.

В компании-перевозчике также отметили, что полный перечень пригородных поездов и новое расписание будет доступно, если перейти по этой ссылке.

Хоть на Крымском полуострове и тепло, но все же календарное лето минуло. Перевалил за экватор и благодатный бархатный сезон. Отдыхающих стало меньше, а значит и поубавилось количество пассажиров электричек. Смысла гонять пустые составы нет, вот и внесли соответствующие корректировки в график.

- Если у вас остались дополнительные вопросы, звоните по телефону «горячей линии»: 8 (800) 506 00 20 (для абонентов МТС, Волна, WinMobile, Билайн) и 8 (978) 978-39-39 (для всех операторов), - напомнили контакты колл-центра в ЮППК.

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