В Симферополе 23 сентября отключат свет на 3 улицах

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

23 сентября в Симферополе отключат электричество на 3 улицах и 1 проспекте.

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что перебои в электроснабжении столицы Республики Крым – это запланированное событие. Хоть и выходной день, на календаре - суббота, но крымским энергетикам необходимо продолжить капитальный ремонт трансформаторной подстанции. Плановая «отключка» произойдет с восьми утра до пяти вечера.

На сотрудников «Крымэнерго» недавно завели уголовное дело за превышение полномочий, но текущая работа продолжается в полном объеме, ведь стабильное электроснабжение - это очень важно.

Где не будет света Симферополе с 8.00 до 17.00:

улица Субхи, 1-4;

улица Севастопольская, 21, 21/4;

улица Козлова, 1, 5;

проспект Кирова, 1/11.

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