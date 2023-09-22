«Если услышите громкие звуки, не переживайте»: в Севастополе уничтожат фрагмент ракеты

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В пятницу, 22 сентября, в Севастополе уничтожат фрагмент сбитой ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, часть сбитой ракеты уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Губернатор отметил, что операция продлится ориентировочно до девяти вечера.

– Если услышите громкие звуки, не переживайте, – написал Развожаев.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Сообщалось также, что один военнослужащий пропал без вести. Позднее сообщалось, что из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.