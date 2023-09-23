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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 7:58

В Севастополе два раза объявляли ракетную опасность утром 23 сентября

Город-герой подвергся атаке ВСУ
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Севастополь.

Севастополь.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 сентября В Севастополе два раза объявляли воздушную тревогу субботним утром 23 сентября.

- Внимание всем! Ракетная и воздушная опасность! – такое сообщение появилось в телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева в 9.37.

Затем в 10.02 появилась информация следующего содержания:

- Отбой ракетной опасности!

Но спустя пять минут снова стала действовать ракетная опасность, а в 10.23 воздушная опасность потеряла свою актуальность.

Севастопольцев атаки ВСУ вдохновили на проведение флешмоба - патриоты исполняют гимн города-героя и выкладывают видео на своих страницах в социальных сетях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50