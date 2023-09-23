Развожаев: В Севастополе отработало ПВО 23 сентября

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь подвергся очередной вражеской атаке. Губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщил:

- По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке.

Руководитель города федерального значения отметил, что все специальные службы выехали на место инцидента.

Гостей и жителей Севастополя просят сохранять спокойствие. Но никто и не думает паниковать и кричать в ужасе.

Вчера, 22 сентября, на Севастополь стал мишенью для мощной вражеской атаки: военные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России: начался пожар, выбило стекла в зданиях, расположенных рядом. Позже выяснилось, что без вести пропал военнослужащий.

Мирные жители ответили на происки недругов патриотическим флешмобом – россияне стали исполнять гимн Севастополя и выкладывать видео в социальных сетях.

- Акция - спонтанная. Ее придумали сами жители и начали публиковать записи на личных страницах. Идею подхватили городские телевизионные каналы. И это еще раз доказывает, что Севастополь - это всегда про единство, сплочённость и веру в Победу, - отметил Михаил Развожаев.

Кстати, в Севастополе два раза объявляли ракетную опасность утром 23 сентября: город-герой подвергся массированной атаке ВСУ.

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