Военнослужащий пропал без вести во время ракетной атаки ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе

По предварительной информации, люди, которые находились в момент удара на улице, не пострадали Фото: Анастасия ЖУКОВА

Военнослужащий пропал без вести при ракетной атаке Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок.

– В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий пропал без вести, – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В городе объявлен отбой ракетной и авиационной опасности. Продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота.

– По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб. Продолжается подомовой обход.

Днем 22 сентября ракетной атаке со стороны киевского режима подверглась и Республика Крым. Так, под Бахчисараем после падения обломков сбитой ракеты загорелась трава.

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