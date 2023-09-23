«ЛизаАлерт» Крым: бесследно исчез 68-летний мужчина с собакой

Владимир Андреев. Фото: Анжелика Докина/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму ищут 68-летнего жителя Южного берега Крыма, который пропал вместе с собакой. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропал Андреев Владимир Николаевич, 68 лет, поселок городского типа Кореиз. Он 20 сентября 2023 года ушел в лес и не вернулся.

Под постом, размещенным в соцсети, появился комментарий, где немного корректируются данные ориентировки.

- Владимир Андреев крупный, у него полное телосложение. На прогулку он ушел вместе с собакой, - такое сообщение оставила Анжелика Докина.

Порода собаки неизвестна, но зато женщина предоставила дополнительную фотографию пропавшего, которая выглядит более информативно, чем та, что в ориентировке - на снимке пожилой мужчина изображен в полный рост.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, сообщите на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный) или 112/

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