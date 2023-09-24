Чудом уцелевшую при ракетном ударе в Севастополе икону вернут в штаб ЧФ

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Икону святого воина Федора Ушакова, чудом сохранившуюся при ракетном ударе в Севастополе, вернут в штаб Черноморского флота России. Об этом сообщил благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта.

В пятницу, 22 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Сообщалось также, что один военнослужащий пропал без вести. Из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.

В штабе флота хранилась икона Федора Ушакова. Написанная на деревянной основе, она могла серьезно пострадать в огне.

– В субботу отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ, – рассказал Развожаев.

В настоящее время образ с частицей мощей святого находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя. Икону разместили в усыпальнице адмиралов.

– После восстановления штаба, она будет принесена на прежнее место, где она находилась 23 года, – сказал Халюта агентству РИА Новости.