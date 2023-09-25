В здании ЧФ в Севастополе произведут очередной контролируемый подрыв Фото: Анастасия ЖУКОВА

В понедельник, 25 сентября, в здании Черноморского флота России в Севастополе произведут очередной контролируемый подрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, контролируемый подрыв произведут ориентировочно в час дня. Это необходимо для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ.

– Будет громко, поэтому предупреждаю заранее, – написал губернатор.

Как сообщалось ранее, в Севастополе демонтируют аварийные конструкции здания штаба Черноморского флота России. Для сноса использовался контролируемый подрыв. Позднее сообщалось о втором таком подрыве.

Напомним, 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.