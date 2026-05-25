ПСБ поддержал X юбилейный ЗаБег.РФ в Ялте

Фото: пресс-служба ПСБ

ПСБ по традиции выступил генеральным партнером одного их самых масштабных полумарафонов страны - Всероссийского ЗаБега.РФ. Почти полторы тысячи крымчан, севастопольцев и спортсменов из воссоединенных регионов собрались в Ялте, чтобы стать участниками национального синхронного старта, объединившего любителей бега от Камчатки до Калининграда.

Попробовать свои силы можно было на четырех дистанциях: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км и 21,1 км. Маршрут прошел по историческим местам Ялты с захватывающими видами южного побережья Крыма. Для зрителей и болельщиков организаторы подготовили увлекательную шоу-программу, творческие мастер-классы и спортивные активности.

Старт ЗаБегу в этом году одновременно был дан в десятках городах России и 30 странах, в том числе Беларуси, Китае, Бразилии, Сербии, Узбекистане, Египте и других.

«Мы искренне рады, что Крым вновь присоединился к одному из главных спортивных событий нашей страны. ЗаБег объединяет сотни тысяч любителей бега во всех регионах России и за ее пределами. ПСБ выступает генеральным партнером мероприятия и ежегодно готовит для всех спортсменов памятные сувениры. Но самый главный подарок, который сегодня получили абсолютно все участники, – это невероятные эмоции, спортивный азарт и знакомства с единомышленниками!» – отметила Светлана Сидорова, управляющий Крымским филиалом ПСБ.

ЗаБег.РФ – полумарафон с одновременным стартом, который проводится с 2017 года. В 2023 году он получил статус международного, пройдя также в пяти странах под названием One Run. В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» установил два рекорда Гиннесса как полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно.