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НовостиЧто происходит25 мая 2026 15:07

Не раньше 1 июля: стало известно, когда в Евпатории появится мэр

В Евпатории кресло мэра будет вакантным до июля
Галина КОВАЛЕНКО
Администрация Евпатории

Администрация Евпатории

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Опустевший кабинет главы администрации Александра Юрьева ждет нового хозяина. Мэр курорта появится не раньше чем через месяц, ближе к июлю.

Пока рулит первый замглавы администрации Антон Новиков, который на днях отметил свое 39-летие. Приставки «и.о.» или «врио» ему не положено, в его должностные обязанности входит замещение первого лица.

В пресс-службе администрации Евпатории КП-Крым также рассказали, что пока неизвестно время начала конкурса на замещение должности главы. Да и вообще это дело довольно продолжительное:

- Это очень длинная процедура. Раньше июля ничего не решится. После объявления о конкурсе не менее 20 дней принимаются документы от претендентов на эту должность: декларации, программы по развитию муниципалитета и тому подобное. Затем проводится сам конкурс и голосование.

По итогам станет известно имя победителя, кто больше всего голосов набрал. Вот и получается, что раньше июля глава администрации вряд ли появится.