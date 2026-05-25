Не раньше 1 июля: стало известно, когда в Евпатории появится мэр

Администрация Евпатории Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Опустевший кабинет главы администрации Александра Юрьева ждет нового хозяина. Мэр курорта появится не раньше чем через месяц, ближе к июлю.

Пока рулит первый замглавы администрации Антон Новиков, который на днях отметил свое 39-летие. Приставки «и.о.» или «врио» ему не положено, в его должностные обязанности входит замещение первого лица.

В пресс-службе администрации Евпатории КП-Крым также рассказали, что пока неизвестно время начала конкурса на замещение должности главы. Да и вообще это дело довольно продолжительное:

- Это очень длинная процедура. Раньше июля ничего не решится. После объявления о конкурсе не менее 20 дней принимаются документы от претендентов на эту должность: декларации, программы по развитию муниципалитета и тому подобное. Затем проводится сам конкурс и голосование.

По итогам станет известно имя победителя, кто больше всего голосов набрал. Вот и получается, что раньше июля глава администрации вряд ли появится.