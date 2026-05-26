Несколько поездов в сообщении с Крымом проследуют без остановок на станции в Джанкое

Четыре поезда «Таврия» не заедут на станцию Джанкой 26 мая.оллл Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на то, что железнодорожная станция Джанкой в Крыму возобновила посадку и высадку пассажиров 25 мая, некоторые поезда продолжают следовать по измененным маршрутам мимо нее.

Как сообщает «Гранд сервис экспресс», сегодня, 26 мая, мимо станции Джанкой проедут следующие поезда: № 92/91 «Москва — Севастополь» отправлением 24 мая, № 98/97, № 18/17 и № 68/67 сообщением «Москва — Симферополь», отправившиеся 25 мая.

«Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя», — информирует пресс-служба компании-перевозчика.

Все остальные поезда «Таврия» будут следовать по расписанию, останавливаясь на станции Джанкой для посадки и высадки пассажиров.