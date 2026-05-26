Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит26 мая 2026 12:31

Несколько поездов в сообщении с Крымом проследуют без остановок на станции в Джанкое

Некоторые поезда продолжают следовать по измененным маршрутам
Анастасия БУРМИСТРОВА
Четыре поезда «Таврия» не заедут на станцию Джанкой 26 мая.оллл

Четыре поезда «Таврия» не заедут на станцию Джанкой 26 мая.оллл

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на то, что железнодорожная станция Джанкой в Крыму возобновила посадку и высадку пассажиров 25 мая, некоторые поезда продолжают следовать по измененным маршрутам мимо нее.

Как сообщает «Гранд сервис экспресс», сегодня, 26 мая, мимо станции Джанкой проедут следующие поезда: № 92/91 «Москва — Севастополь» отправлением 24 мая, № 98/97, № 18/17 и № 68/67 сообщением «Москва — Симферополь», отправившиеся 25 мая.

«Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя», — информирует пресс-служба компании-перевозчика.

Все остальные поезда «Таврия» будут следовать по расписанию, останавливаясь на станции Джанкой для посадки и высадки пассажиров.