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НовостиЧто происходит26 мая 2026 14:00

Из-за непогоды в Крыму могут произойти аварии на электросетях

Энергетики переведены в режим повышенной готовности
Анастасия БУРМИСТРОВА
Непогода ожидается в Крыму 28 мая.

Непогода ожидается в Крыму 28 мая.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за приближающегося шторма в Крыму возможны перебои в электроснабжении. Энергетики работают в усиленном режиме.

По данным метеорологов, 28 мая вероятны осадки, в некоторых районах возможны ливни, грозы и град. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. На предприятии действует режим повышенной готовности», — сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

Сообщить о нарушении с электроснабжением можно по телефону горячей линии 8 800 506 00 12.