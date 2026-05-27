Прокуратура следит за соблюдением прав севастопольцев после атаки БПЛА

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Севастополя следит за соблюдением прав граждан после атаки БПЛА на город в ночь на 27 мая.
Прокуроры Нахимовского и Ленинского районов Дмитрий Рейх и Алексей Казаков лично контролируют ситуацию. Для оказания при необходимости оперативной помощи населению налажено взаимодействие со всеми ведомствами.
«Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048», — сообщили в надзорном ведомстве.