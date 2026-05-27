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НовостиЧто происходит27 мая 2026 6:34

Прокуратура следит за соблюдением прав севастопольцев после атаки БПЛА

Для оказания правовой помощи работает горячая линия
Анастасия БУРМИСТРОВА
Для оказания помощи налажено взаимодействие со всеми ведомствами.

Для оказания помощи налажено взаимодействие со всеми ведомствами.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Севастополя следит за соблюдением прав граждан после атаки БПЛА на город в ночь на 27 мая.

Прокуроры Нахимовского и Ленинского районов Дмитрий Рейх и Алексей Казаков лично контролируют ситуацию. Для оказания при необходимости оперативной помощи населению налажено взаимодействие со всеми ведомствами.

«Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048», — сообщили в надзорном ведомстве.