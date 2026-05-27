Второго пострадавшего при обрушении балкона в Севастополе доставили в Москву

В РДКБ доставили второго пострадавшего из-за обрушения балкона в севастопольской школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В РДКБ поступил второй пострадавший после обрушения балкона в школе Севастополя, сообщили в медицинском учреждении.

Получивший травмы при обрушении балкона в школе № 13 17-летний подросток сейчас находится в отделении травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России. У пациента перелом дистального участка грудины со смещением.

«Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. В настоящее время ему проводятся дополнительные обследования, по результатам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства», — сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии Александр Саутенко.

Состояние другого 17-летнего подростка, который ранее поступил в РДКБ с серьезной травмой, улучшается. Врачи продолжают следить за его состоянием.