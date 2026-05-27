Искусственный интеллект, креативность и личный бренд: в Крыму при поддержке Сбера прошел форум «Мой бизнес. Пикник»

Фото: Пресс-служба Центра «Мой бизнес» Республики Крым

В Алуште при поддержке Сбера прошёл ежегодный форум для предпринимателей «Мой бизнес. Пикник». Бизнес-сообщество Крыма в пятый раз встретилось в неформальной обстановке, чтобы обсудить современные инструменты развития бизнеса, обменяться опытом и найти новые возможности для профессионального роста. Организатором мероприятия выступает Центр «Мой бизнес» Республики Крым по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Главная тема форума в этом году — развитие креативности в предпринимательской деятельности. Участники мероприятия обсудили, как создавать сильный бренд, который найдёт свою аудиторию, как использовать современные инструменты продвижения и адаптироваться к текущим изменениям. Деловая программа прошла на трёх параллельных площадках, посвящённых цифровизации и искусственному интеллекту, финансам и маркетингу, а также лучшим практикам креативных индустрий.

В рамках панельной сессии по искусственному интеллекту спикеры Сбера рассказали о том, как нейросети меняют не только повседневную жизнь, но и бизнес-процессы, а также представили не только классические банковские продукты для бизнеса, но и отраслевые решения на базе ГигаЧатБизнес, которые автоматизируют рутинные процессы, помогают готовить документацию, пишут продающие тексты и ускоряют работу сотрудников с помощью ИИ-агентов для различных задач.

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Сегодня успех в бизнесе невозможен без креативности и современных технологий, ведь количество бизнес-процессов и их сложность постоянно растет. Форум «Мой бизнес. Пикник» в Крыму за годы работы стал площадкой, где действительно рождаются новые идеи и открываются перспективы для предпринимателей. Сбер активно внедряет решения на базе ИИ, которые помогают собственникам бизнеса находить нестандартные решения и быстрее достигать поставленных целей, и мы рады были поделиться нашей экспертизой с участниками мероприятия. Уверен, что такие форумы не только дают точки роста для отдельных бизнес-проектов, но и помогают развитию всей экономики Крыма».

Владислав Ганжара, Руководитель регионального Центра «Мой бизнес» в Республике Крым:

«Бизнес-пикник уже в пятый раз объединил предпринимателей Крыма. За эти годы мероприятие стало площадкой, где можно не только получить полезные знания, но и найти партнёров, обменяться опытом и посмотреть на развитие бизнеса под новым углом. В этом году мы сделали акцент на креативности как важном ресурсе для роста предпринимательских проектов».

Кроме того, в рамках нетворкинга для участников провели мастер-классы по созданию контента, развитию личного бренда и предпринимательских навыков.