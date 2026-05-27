Пожилой мужчина и женщина пострадали во время ночной атаки на Севастополь

В Севастополе в результате удара ВСУ пострадали два человека. ФОто: Tg-канал Михаила Развожаева

В Севастополе после ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины пострадали двое местных жителей. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Травмы получили жители дома на улице Гоголя. У пожилой женщины травма глаза, а у мужчины — перелом и закрытая черепно-мозговая травма.

Глава Севастополя также заявил, что пострадавшим от обстрела людям, чьи квартиры и автомобили были повреждены, будет оказана помощь. Владельцам нужно обратиться в муниципальные комиссии для фиксации повреждений.