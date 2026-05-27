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НовостиЧто происходит27 мая 2026 13:43

Контейнер со взрывчаткой нашли в Севастополе после ночной атаки ВСУ

Предмет был сброшен с БПЛА
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

В Севастополе после ночной атаки Вооруженных сил Украины был найден контейнер со взрывчаткой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Внешне предмет, сброшенный с БПЛА, выглядит как коробка, обшитая пенопластом.

«Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность», — предупредил Развожаев.

Глава города настоятельно рекомендовал не прикасаться к подозрительным предметам, не поднимать их и не перемещать. В случае обнаружения таких предметов необходимо незамедлительно обратиться за помощью к спасателям по номеру 112.