Искусственный интеллект для крымских предпринимателей: от автоматизации рутины до генерации креативных идей и принятия решений

Фото: пресс-служба Сбера

В честь Дня предпринимателя Сбер и ГигаЧат Бизнес рассказали, какие задачи может решить ИИ, какие существуют нестандартные способы его применения в бизнесе и для чего все же лучше использовать собственные знания и компетенции, а не полагаться на технологии.

Какие задачи может решить ИИ для бизнеса

- Оптимизация рутинных процессов. Обучаясь на предоставленный массив данных, ИИ может взять на себя анализ и обработку типовых клиентских запросов, составлять отчеты и инфосправки, готовить коммерческие предложения и стандартные письма. Это освобождает время сотрудников для решения задач, требующих больше внимания и нестандартных решений.

- Клиентская поддержка в режиме 24/7. Искусственный интеллект, внедренный в модель техподдержки помогает мгновенно отвечать на стандартные запросы: ответы на типовые вопросы клиентов, помощь с выбором товаров или услуг, обработка обратной связи.

- Создание продающего и информационного контента, подготовка креативов и визуальных материалов. С помощью ИИ предприниматели могут сгенерировать тексты для сайтов и наполнить разделы полезной информации, написать продающие тексты для соцсетей, рекламных кампаний, помогает с идеями для новых продуктов и акций.

Необычные способы применения ИИ

Многие привыкли использовать ИИ только для рутинных процессов, однако, он может стать еще и настоящим бизнес-ассистентом для руководителя, команды или целой компании:

- Личный помощник. ИИ может вести календарь встреч, делать напоминания о важных событиях, готовить сводки по итогам переговоров с клиентами и фиксировать их в протокол, а также вести историю протоколов для отслеживания динамики.

- База знаний для адаптации новых сотрудников и обучения действующего персонала. ИИ может стать корпоративной базой знаний о компании, где новичок или опытный сотрудник может найти ответы на вопросы о работе, внутренних регламентах и проходить различные обучающие модули.

- Генерация идей для развития бизнеса. Несмотря на то, что ИИ в своих ответах опирается на ранее полученные знания, порой, выводы, сделанные ИИ по имеющимся данным, может дать толчок к новым идеям. По данным ГигаЧат Бизнес, иногда предприниматели в рамках мозгового штурма обращаются к нейросетям для анализа своих идей, либо просят провести «мозговой штурм», чтобы сгенерировать более конкретные предложения по новым продуктам, маркетинговым стратегиям и другим задачам, которые в последующем будут «запакованы» в действующий продукт.

ИИ подходит для всех задач?

Искусственный интеллект - мощный инструмент, но не универсальное решение. Он может взять на себя решение повседневных задач и помогает предпринимателям сосредоточиться на главном: стратегии, развитии и команде. Конечно, в вопросах, требующих эмпатии и личного участия, (сложные переговоры, корпоративная культура, этические решения и глобальный вектор развития бизнеса) важно полагаться на собственный опыт, компетенции и интуицию команды.

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Искусственный интеллект уже играет большую роль в нашей жизни, и активно внедряется в бизнес-процессы по всему миру. В Крыму и Севастополе также есть предприниматели, которые активно пользуются этими технологиями. Такая тенденция позволяет говорить, что будущее предпринимательства - в синергии знаний человека и цифровых технологий. ИИ уже становится полноценным помощником для бизнеса, помогает оптимизировать работу сотрудников или создавать новые продукты, а его возможности будут только расти. Но, конечно, стратегические решения, всегда должны оставаться за собственником бизнеса, ведь только он точно знает, к какой цели хочет прийти».