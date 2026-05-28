ПСБ поддержал конкурс для предпринимателей Крыма «Золотой Меркурий»

Фото: пресс-служба ПСБ

В этом году его победителями стали восемь компаний и бизнесменов, работающих в сфере услуг, строительства, ИТ-технологий, промышленного и сельхозпроизводства.

Проекты конкурсантов оценивал экспертный совет Торгово-промышленной палаты России, в состав которого вошли представители профильных министерств и ведомств страны, ведущих бизнес-объединений, научных и общественных организаций. Критериями для победы служили экономическая эффективность предприятия, доля фонда оплаты труда в общем объеме затрат, деловая репутация и достижения компании, социальная ответственность и новации в производстве, а также потенциал для расширения бизнеса.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства – одно из ключевых направлений работы ПСБ. Поэтому мы рады оказывать содействие столь значимому региональному конкурсу, который позволяет находить и поощрять перспективных и инициативных предпринимателей Крыма. На конкурс были представлены интересные проекты, которые могут содействовать экономическому и социальному развитию нашего региона», – отметила Светлана Сидорова, управляющий Крымским филиалом ПСБ.

Специальным призом от банка в номинации «Золотой партнер» за многолетнее плодотворное сотрудничество была отмечена индивидуальный предприниматель из Симферополя Фаина Криворучко.

Фото: пресс-служба ПСБ

«В этом году мы подвели итоги 2025 года и определили лучших в восьми номинациях конкурса, среди которых крымский предприниматель, вошедший в тройку лидеров на федеральном этапе. Отрадно, что с каждым годом заявок поступает все больше – это говорит об активности деловой среды и высоком потенциале регионального бизнеса» - рассказал Сергей Диюк, президент Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Крым».

«Золотой Меркурий» – один из старейших и авторитетных конкурсов в сфере предпринимательской инициативы. Он проводится с 2002 года в стране, а в Республике Крым – с 2024 года. Региональные этапы традиционно организуются торгово-промышленными палатами субъектов РФ, а победители федерального уровня награждаются в Москве.