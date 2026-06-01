Песков заявил, что проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня

В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из важнейших. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Обеспечение Крымского полуострова топливом остается важной задачей, и власти всех уровней ищут способы ее решения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что текущие проблемы подлежат решению и их устранение является одной из приоритетных задач.

«Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По состоянию на 1 июня 2026 года ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. На полуострове введена талонная система. Теперь каждому автомобилю разрешено заправлять не более 20 литров топлива.