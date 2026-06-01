В Крыму «СберПрайм Зелёный Марафон» объединил около 1,5 тысяч спортсменов и болельщиков

Фото: Сергей Тарадаев

В 59 городах России прошёл благотворительный «СберПрайм Зелёный Марафон», в котором приняли участие более 270 тыс. человек. В Ялте на дистанции вышли сотни бегунов, которых пришли поддержать родные и близкие.

Забег в этом году прошел в новом формате и стал фестивалем бега и музыки. В Крыму на дистанциях спортсменов поддерживали музыкальные группы. Самой популярной у взрослых спортсменов в этом году стала дистанция на 10 км. Также взрослые и подростки от 14 до 17 лет пробежали 4,2 км, а любители северной ходьбы прошли дистанцию на 2,1 км с живописным видом на море и горы.

Участниками спортивного праздника стали и дети – ребятам в возрасте от 7 до 13 лет было предложено поучаствовать в забеге на 500 метров, а самые маленькие участники пробежали свою первую фановую дистанцию на 100 метров вместе с родителями и сказочными героями.

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Каждый год на дистанции «Зеленого Марафона» в Крыму выходят сотни спортсменов разных возрастов. Это удивительные, заряженные на успех люди, которые любят бег, здоровый образ жизни и яркие эмоции. Особенно приятно, что жители и гости крымского полуострова ежегодно приезжают целыми семьями – в забегах участвуют не только взрослые, но и дети, а друзья поддерживают друг друга на финише и мотивируют достигать новых вершин. Это мероприятие – не только праздник спорта, но и важная благотворительная инициатива, и каждый спортсмен, вышедший на дистанцию в Ялте, также внес свой вклад и стал частью большого доброго дела».

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта «Мрия»:

«Зеленый марафон» Сбера уже стал для «Мрии» доброй спортивной традицией. Четвертый год подряд мы объединяем на одной площадке людей, которые ведут активный образ жизни и просто любят энергию движения. Для нас это событие — часть большой стратегии, направленной на долголетие и развитие спортивной культуры в Крыму. Крым обладает отличным потенциалом для развития спортивного туризма, и наша задача — формировать среду, в которой спорт и отдых становятся единым опытом для гостей полуострова. Вместе со Сбером мы стремимся сделать так, чтобы как можно больше людей приобщались к спорту и повышали культуру заботы о своем здоровье.

Помимо городов России, к старту присоединился белорусский Витебск. А в китайском Хэйхэ и российском Благовещенске, которые находятся напротив друг друга на берегах Амура, впервые прошёл Международный забег дружбы.