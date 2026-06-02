В Крыму не будут сокращать количество общественного транспорта из-за дефицита топлива

Решений об оптимизации маршрутов общественного транспорта пока не принималось Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В условиях дефицита топлива в Крыму не планируют сокращать количество маршрутов общественного транспорта. Об этом КП-Крым сообщил заместитель министра транспорта республики Александр Овдиенко.

По его словам, официальные перевозчики на полуострове используют для заправки транспортных средств только дизельное топливо и газ.

- В Республике Крым транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки с использованием бензина, нет. Решений об оптимизации маршрутов пока не принималось, - отметил он.

Напомним, весь полуостров работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая власти республики ввели режим нормирования. Так, АИ-92 можно купить не более 20 литров на один автомобиль, а заправка АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта и по талонам. Также запрещена заправка в канистры.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.