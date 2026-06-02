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НовостиЧто происходит2 июня 2026 14:56

Прокуратура ищет нелегальных продавцов топлива в Севастополе

Прокуратура проверяет сообщения о незаконной продаже топлива в Севастополе
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Севастополе проверяют факты неправомерной продажи топлива.

В Севастополе проверяют факты неправомерной продажи топлива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Севастополя инициировала проверку после распространения информации о незаконной продаже топлива в городе.

Надзорное ведомство приступило к проверке сведений о незаконной торговле топливом, которые начали появляться в интернете и социальных сетях.

«В случаях установления лиц, занимающихся продажей/перепродажей топлива без соответствующих разрешительных документов, они будут привлечены к установленной законом ответственности», — заявили в прокуратуре.

Напомним, со 2 июня бензин марки АИ-92 и АИ-95 в Севастополе начали продавать только по талонам. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что эта мера временная и в течение дня в город будут подвозить топливо. По его словам, свободная продажа будет осуществляться уже 3 июня.