В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров автобуса Москва – Симферополь

После атаки ВСУ 10 пассажиров автобуса Москва – Симферополь находятся в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

После атаки ВСУ в ДНР 10 пострадавших пассажиров автобуса Москва – Симферополь находятся в больнице. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла ранним утром в Енакиево. Украинский дрон атаковал автобус. По предварительным данным, в результате случившегося погибли семь человек. Все эти люди – гражданские лица. Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек. Они получили ранения различной степени тяжести.

«10 пострадавших, среди них ребенок, в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма», – цитирует Кузнецова агентство РИА Новости.

Помощник главы Минздрава заверил, что все пациенты получают все необходимое лечение. По его словам, в отношении ребенка собираются провести телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Кроме того, еще один пострадавший получил помощь амбулаторно.