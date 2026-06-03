Автобус Москва – Симферополь, который атаковал дрон, обслуживал крымский перевозчик

Фото: кадр видео пресс-службы Следственного комитета

Автобус Москва – Симферополь, который атаковал украинский беспилотник в ДНР, обслуживал крымский перевозчик. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла ранним утром в Енакиево. Украинский дрон атаковал автобус. Отмечалось, что в результате случившегося погибли семь человек. Все эти люди – гражданские лица. Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек. Они получили ранения различной степени тяжести. 10 пострадавших, среди них ребенок, находятся в больнице. Еще один человек получил помощь амбулаторно. Позднее стало известно, что количество погибших увеличилось до восьми. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

«Перевозчиком на данном маршруте является крымское предприятие», – сообщили в Минтрансе.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших пассажиров.