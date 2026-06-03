Сбер провел интерактивный квест для юных крымчан в честь дня защиты детей

Фото: пресс-служба Сбера

В мероприятии приняли участие около 700 ребят разных возрастов, которые отправились в увлекательное путешествие, объединившее финансы, технологии и творчество.

Программа квеста была построена на прохождении десяти тематических станций. Чтобы успешно завершить маршрут, участникам предстояло проявить спортивные навыки, показать свою эрудицию, финансовую грамотность и творческое мышление.

Были и необычные задания: в «ИИ-лаборатории» дети примерили на себя роль настоящих создателей сказок. Сначала ребята рисовали на бумаге яркие иллюстрации, а затем на их основе с помощью искусственного интеллекта генерировались добрые сказки, которые можно было сохранить и сразу же прослушать. Этот опыт позволил наглядно продемонстрировать ребятам возможности современных технологий и их применение в творчестве.

В финале квеста все участники получили символические награды, но самое главное — в процессе игры дети смогли развить свои знания в области финансовой грамотности, а также узнать много интересного о цифровых технологиях и о том, в каких ситуациях они могут быть полезны.

Фото: пресс-служба Сбера

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Дети — наше будущее, и очень важно с юного возраста рассказывать им о современных технологиях, финансах и цифровых сервисах, чтобы в будущем они могли легко пользоваться всеми доступными возможностями. Такие мероприятия, как этот интерактивный квест, способствуют не только повышению финансовой грамотности подрастают поколения, но и развитию у детей навыков командной работы и цифровой культуры».