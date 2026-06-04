После атаки ВСУ в Симферополе открыли горячую линию

Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки ВСУ на Симферополь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня, прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки ВСУ на Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, киевский режим атаковал Симферополь. ВСУ нанесли удар по нежилым объектам. По предварительным данным, в результате погибли три человека. Кроме того, еще семеро получили ранения.

В прокуратуре сообщили, что контролируют соблюдение прав людей после атаки.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», – рассказали в надзорном ведомстве.

Ситуацию лично контролирует крымский прокурор Олег Камшилов. Кроме того, открыта горячая линия. Она предназначена для приема заявлений по факту случившегося, а также для оказания правовой помощи. Телефон: +7 (978) 053-62-08.