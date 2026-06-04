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НовостиЧто происходит4 июня 2026 7:55

После атаки ВСУ в Симферополе открыли горячую линию

Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки ВСУ на Симферополь
Алексей ЕЛАГИН
Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки ВСУ на Симферополь

Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки ВСУ на Симферополь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня, прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки ВСУ на Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, киевский режим атаковал Симферополь. ВСУ нанесли удар по нежилым объектам. По предварительным данным, в результате погибли три человека. Кроме того, еще семеро получили ранения.

В прокуратуре сообщили, что контролируют соблюдение прав людей после атаки.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», – рассказали в надзорном ведомстве.

Ситуацию лично контролирует крымский прокурор Олег Камшилов. Кроме того, открыта горячая линия. Она предназначена для приема заявлений по факту случившегося, а также для оказания правовой помощи. Телефон: +7 (978) 053-62-08.