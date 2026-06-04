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НовостиЧто происходит4 июня 2026 8:20

СК расследует атаку ВСУ на Симферополь

Следственный комитет расследует атаку киевского режима на Симферополь
Алексей ЕЛАГИН
Следственный комитет расследует атаку киевского режима на Симферополь

Следственный комитет расследует атаку киевского режима на Симферополь

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России расследует атаку киевского режима на Симферополь, которая произошла в четверг, 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, киевский режим атаковал Симферополь. ВСУ нанесли удар по нежилым объектам. По предварительным данным, в результате погибли три человека. Кроме того, еще семеро получили ранения.

В СК сообщили, что будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Крыма и других регионов. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователи установят лиц, причастных к совершению преступлений.