СК расследует атаку ВСУ на Симферополь

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Следственный комитет России расследует атаку киевского режима на Симферополь, которая произошла в четверг, 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, киевский режим атаковал Симферополь. ВСУ нанесли удар по нежилым объектам. По предварительным данным, в результате погибли три человека. Кроме того, еще семеро получили ранения.
В СК сообщили, что будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Крыма и других регионов. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователи установят лиц, причастных к совершению преступлений.