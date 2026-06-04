СК расследует атаку ВСУ на Симферополь

Следственный комитет расследует атаку киевского режима на Симферополь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России расследует атаку киевского режима на Симферополь, которая произошла в четверг, 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, киевский режим атаковал Симферополь. ВСУ нанесли удар по нежилым объектам. По предварительным данным, в результате погибли три человека. Кроме того, еще семеро получили ранения.

В СК сообщили, что будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Крыма и других регионов. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователи установят лиц, причастных к совершению преступлений.