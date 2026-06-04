Сбер поможет создать торгово-логистический кластер в исторических регионах России

Фото: пресс-служба Сбера

Этот важный для развития исторических территорий России инвестпроект поможет сделать жизнь людей и отдых здесь комфортнее, удобнее и выгоднее.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Рост инвестпривлекательности новых регионов России, а также забота о качестве жизни здесь — приоритет работы южной команды Сбера. Подписанное сегодня соглашение дало старт очень важному проекту. В сети магазинов клиента мы поможем и с запуском оплаты покупок улыбкой, и с развитием программ мотивации покупателей».

Екатерина Белоусова, генеральный директор «Айси Групп»:

«Айси Групп» активно развивает торговую и логистическую инфраструктуру в Новороссии и в Крыму. Создание торгово-логистического кластера — это стратегический проект, который позволит нам масштабировать сеть магазинов «Семья», развить собственную логистику, чтобы обеспечить жителей ДНР качественными товарами по доступным ценам. Строительство логистического кластера позволит создать надёжную базу для снабжения региона и даст импульс развитию местной экономики. Соглашение со Сбербанком — важный шаг к реализации этого проекта».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года.