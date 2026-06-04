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НовостиЧто происходит4 июня 2026 9:27

Прокуратура контролирует ситуацию после атаки БПЛА на поезд в Крыму

Дрон атаковал пассажирский состав, следовавший в Керчь
Анастасия БУРМИСТРОВА
Прокуратура взяла под контроль удар ВСУ по электричке в Крыму.

Прокуратура взяла под контроль удар ВСУ по электричке в Крыму.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южная транспортная прокуратура взяла под свой контроль инцидент с атакой украинского беспилотника на пригородный поезд в Крыму, произошедший 4 июня.

Беспилотный летательный аппарат атаковал поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате происшествия погиб один человек, есть пострадавшие.

Керченский транспортный прокурор следит за работой правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия.

Связаться с дежурным прокурором Южной транспортной прокуратуры можно по телефону: 8-919-899-87-33.