На заправках Севастополя прекратили свободную продажу бензина

По ранее приобретенным талонам можно приобрести 20 литров топлива в одни руки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе до конца 4 июня не удастся приобрести бензин на заправках сети «ТЭС». Это связано с тем, что бензовозы не смогли доставить топливо в город минувшей ночью, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город. Поэтому прошу не бросать машины на подъездах к заправкам, иначе их придется эвакуировать», — предупредил глава города.

По ранее приобретенным талонам топливо можно будет купить по 20 литров на машину. На АЗС будут дежурить сотрудники для контроля.

По указанию Развожаева, Департамент цифрового развития совместно с IT-экспертами занимается разработкой системы для учета и продажи топлива на городских заправках. Это необходимо для того, чтобы упростить доступ для всех горожан и уменьшить ажиотаж.

Из-за дефицита топлива в Крыму также на несколько дней полностью приостановлена продажа бензина. Сергей Аксенов объявил, что талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет.