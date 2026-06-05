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НовостиЧто происходит5 июня 2026 17:42

Над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили 106 БПЛА

Средства ПВО отразили атаку в период с 14:00 до 20:00
Анастасия БУРМИСТРОВА
За шесть часов ПВО сбили 106 БПЛА над регионами России.

За шесть часов ПВО сбили 106 БПЛА над регионами России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение шести часов 5 июня российские системы ПВО сбили 106 БПЛА над регионами страны.

По информации Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 106 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым, Черным морем, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.

Ранее в военном ведомстве сообщили о ликвидации 135 БПЛА над Крымом, Черным морем и еще 12 регионами страны в период с 8:00 до 14:00.