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НовостиОбщество6 июня 2026 10:52

Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

Налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативной помощи жителям
Ирина ГЕРЦ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Севастополя контролирует ситуацию с соблюдением прав граждан после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- По поручению прокурора города Севастополя Андрея Шевцова надзорное ведомство контролирует соблюдение прав жителей в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, - говорится в сообщении.

Организовано взаимодействие со всеми структурами для оперативного оказания помощи населению.

Горячая линия прокуратуры: +79780001048. По этому номеру можно сообщить о нарушениях прав и получить правовую поддержку.

Напомним, в результате атаки дронов на Севастополь пострадали два человека. Они получили осколочные ранения легкой степени.