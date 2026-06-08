В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на поезд в Крыму

Песков: атака ВСУ на поезд в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию Фото: REUTERS.

Атака ВСУ на поезд в Крыму и другие подобные действия киевского режима осложняют переход к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в ночь на 8 июня. Во время атаки дрона на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь был ранен машинист. Кроме того, его помощник погиб. Это преступление расследует Следственный комитет России. Сотрудники ведомства установят лиц из состава ВСУ, причастных к случившемуся.

По словам пресс-секретаря, такие действия очень осложняют любые попытки перехода к мирному урегулированию.

«Мы остаемся открытыми к этому. Но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс», – сказал представитель Кремля.