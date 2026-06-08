МИД: все причастные к атакам на пассажирские поезда в Крыму будут наказаны

Киевский режим совершает теракты против мирных жителей в условиях очередных неудач ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все причастные к атакам ВСУ на пассажирские поезда в Крыму обязательно будут наказаны. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в ночь на 8 июня. Во время атаки дрона на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь был ранен машинист. Кроме того, его помощник погиб. Это преступление расследует Следственный комитет России. Сотрудники ведомства установят лиц из состава ВСУ, причастных к случившемуся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие действия очень осложняют любые попытки перехода к мирному урегулированию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что киевский режим совершает теракты против мирных жителей в условиях очередных неудач ВСУ. По ее словам, такие преступления сопровождаются демагогическими рассуждениями Зеленского о якобы стремлении к миру.

«Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание», – заверила Захарова.

Представитель дипведомства выразила соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.