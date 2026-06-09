В Симферополе вернули зрение пострадавшей в результате атаки ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе вернули зрение пациентке, пострадавшей в результате атаки ВСУ. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Как сообщалось ранее, киевский режим атаковал Симферополь в ночь на четверг, 4 июня. ВСУ нанесли удар по нежилым объектам. По предварительным данным, в результате погибли три человека. Кроме того, еще семеро получили ранения.

Уполномоченный по правам человека рассказала, что этим людям становится лучше. По ее словам, одного человека перевели из реанимации в хирургию.

«Другой пациентке вернулось зрение», – добавила Лантратова.