Ущерб панораме «Оборона Севастополя» оценят после ликвидации пожара

Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

После удара ВСУ панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» могла быть уничтожена или получила критические повреждения, сообщил директор музея Михаил Смородкин.

В результате попадания снаряда в крышу музея-панорамы «Оборона Севастополя» вспыхнул пожар. Возгорание ликвидируют свыше 80 сотрудников МЧС и профильных служб обеспечения безопасности города.

Оценить степень повреждений панорамы и предметов станет возможным только после того, как МЧС откроет доступ в здание для проведения обследования, однако с учетом масштабов пожара, вероятно, панорама полностью уничтожена.

«Имеются основания предполагать, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения. Точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки», — сообщил Михаил Смородкин.

Крыша здания объекта культурного наследия после ночной атаки все еще охвачена пламенем. Обстановка продолжает оставаться критической, пожару присвоен высокий ранг сложности.