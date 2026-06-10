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НовостиЧто происходит10 июня 2026 12:45

В Севастополе расследуют удар ВСУ по музею-панораме

СК расследует удар киевского режима по музею-панораме в Севастополе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Следственный комитет России расследует удар киевского режима по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, ночью ВСУ нанесли целенаправленный удар по объекту культурного наследия - одной из главных достопримечательностей города-героя. Специалисты начали устранять последствия атаки. Отмечалось, что практически уничтожено полотно Франца Рубо.

Случившееся расследует СК. Сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователи установят, причастных к совершению этого преступления.