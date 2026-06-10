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НовостиЧто происходит10 июня 2026 13:36

Появились новые подробности пожара в здании Панорамы Севастополя

Площадь пожара в здании Панорамы Севастополя составила 600 квадратных метров
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Площадь пожара, который произошел в здании Панорамы Севастополя в среду, 10 июня, составила 600 квадратных метров. Об этом сообщил начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ городского главка МЧС Артем Пилипенко.

К настоящему времени пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

«Сейчас продолжает гореть только кровля здания, внутри пожара уже нет», – рассказал Пилипенко.

Как сообщалось ранее, ночью ВСУ нанесли целенаправленный удар по объекту культурного наследия - одной из главных достопримечательностей города-героя. Специалисты начали устранять последствия атаки. Отмечалось, что практически уничтожено полотно Франца Рубо. Случившееся расследует Следственный комитет России.