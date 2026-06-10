Лантратова будет добиваться правовой оценки удара ВСУ по Панораме Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова пообещала добиваться правовой оценки удара ВСУ по музею-панорама «Оборона Севастополя» со стороны международных институтов. Об этом она написала в своем канале в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, ночью ВСУ нанесли целенаправленный удар по объекту культурного наследия - одной из главных достопримечательностей города-героя. Специалисты начали устранять последствия атаки. Отмечалось, что практически уничтожено полотно Франца Рубо. Случившееся расследует Следственный комитет России. Пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Уполномоченный по правам человека назвала музей местом, где хранится правда о мужестве защитников Севастополя. Омбудсмен добавила, что киевский режим подобными ударами пытается уничтожить историческую память. Она назвала случившееся варварством.

«Этому не может быть оправдания. Музеи, памятники, исторические здания – не военные цели. Попытка уничтожить такое место показывает не силу, а их бессилие», – написала Лантратова.

По ее словам, нужно дать честную оценку удару ВСУ по музею.

«Буду добиваться правовой оценки со стороны международных институтов. Виновные должны быть установлены. Все обстоятельства удара должны быть зафиксированы. Такие военные преступления нельзя оставлять без реакции», – заключила Лантратова.