Певец и музыкант Трофим отказался от летних гастролей в Крыму

Сергей Трофимов. Фото: Сергей Трофимов | Трофим/Vk

В Крыму и Севастополе в июне планировались концерты певца и музыканта Сергея Трофимова - как Трофим.

Но, как сообщил КП-Крым арт-директор Трофима, график гастролей на Крымский полуостров изменен:

«Концерты в Керчи, Ялте, Симферополе и Севастополе переносятся на 4, 5, 7 и 8 сентября 2026 года соответственно. Приобретенные билеты будут действительны на новые даты, желающие сдать билеты могут сделать это по месту приобретения».

Знаменитый певец собирался выступать в Севастополе 11 июня, в Ялте - 12 июня, в Симферополе - 14 июня, в Керчи - 15 июня.

Причина такого решения не сообщается, но билетов на концерт, например в Симферополе, стоимостью от 3,5 до 10 тысяч рублей, было продано не меньше 90%.