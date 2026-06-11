При пожаре из музея вынесли 10 больших фрагментов полотна обороны Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

При пожаре, который произошел в среду, 9 июня, из музея вынесли 10 больших фрагментов полотна обороны Севастополя. Об этом сообщил директор Музея обороны Михаил Смородкин.

В настоящее время внутри работают специалисты.

«Во время пожара мы вынесли 10 больших фрагментов полотна. Сейчас они располагаются в безопасном месте», – рассказал Смородкин.

По его словам, речь идет о кусках размером пять на три метра. Фрагменты, которые удалось вынести, станут частью новой выставки музей. Руководитель музея также добавил, что частично уцелел предметный план панорамы обороны Севастополя, создающий трехмерность.

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли целенаправленный удар по объекту культурного наследия - одной из главных достопримечательностей города-героя. Специалисты начали устранять последствия атаки. Отмечалось, что практически уничтожено полотно Франца Рубо. Случившееся расследует Следственный комитет России.