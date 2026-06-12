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НовостиЧто происходит12 июня 2026 8:29

В Севастополе встречают День Россиивидео

В городе-герое Севастополе возложили цветы к памятному мемориалу
Галина КОВАЛЕНКО
В Севастополе отмечают День России. Фото: Михаил Развожаев/MAX

В Севастополе отмечают День России. Фото: Михаил Развожаев/MAX

Севастополь 12 июня встречает День России.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что вместе с членами регионального правительства, депутатами различных уровней, представителями силовых и федеральных ведомств, духовенством и общественниками возложил цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.

День России в Севастополе

Видео: Михаил Развожаев/MAX

- Все мы гордимся своей страной, - отметил руководитель региона.

Российская Федерация - прекрасная, великая, с огромной историей и потрясающей культурой.

Программу праздничных мероприятий в Крыму и Севастополе можно узнать по этой ссылке.