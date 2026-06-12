Севастополь 12 июня встречает День России.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что вместе с членами регионального правительства, депутатами различных уровней, представителями силовых и федеральных ведомств, духовенством и общественниками возложил цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.
Видео: Михаил Развожаев/MAX
- Все мы гордимся своей страной, - отметил руководитель региона.
Российская Федерация - прекрасная, великая, с огромной историей и потрясающей культурой.
Программу праздничных мероприятий в Крыму и Севастополе можно узнать по этой ссылке.