В Симферополе украинцы запустили шары цвета флага РФ и заявили: «Крым - это Россия»

В День России украинское сообщество Крыма провело патриотический флешмоб прямо у памятника императрице Екатерине II в Симферополе. В небо взмыли воздушные шары белого, синего и красного цвета - точь-в-точь как флаг Российской Федерации.
Акцию организовали представители регионального центра поддержки украинцев «Другая Украина».
«Мы отмечаем праздник, который объединяет всех нас - независимо от национальности, возраста и убеждений. День нашей великой, многоликой, родной страны», - заявил руководитель центра Олег Бондаренко, - «Крым - это Россия!»
12 июня на вершине Северной Демерджи, напоминаем, сотрудники регионального МЧС водрузили флаг Российской Федерации. А в Детском парке столицы состоялся праздник для маленьких гостей.